Stanno venendo a galla proprio in queste ore le prime novità certe relative al nuovo aggiornamento iOS 17.1. Tutto nasce dalla prima beta che è stata messa a disposizione nella serata di mercoledì per coloro che hanno deciso di partecipare al programma in questione, a testimonianza del fatto che i lavori siano costanti in casa Apple. Vedere per credere il fatto che, parallelamente, gli sviluppatori stiano portando avanti il discorso con iOS 17.0.2. Ne abbiamo parlato proprio in settimana con un altro articolo, sottolineando le migliorie concepite dalla mela morsicata.

Un primo approfondimento sulle novità presentate dall’aggiornamento iOS 17.1 dopo la beta 1

Provando a scendere in dettagli, effettivamente sono trapelate subito alcune novità rilevanti sul prossimo aggiornamento iOS 17.1. Basti pensare ai preferiti in Apple Music, visto che dopo il download potremo aggiungere brani, album, playlist e artisti ai preferiti nell’app Musica per iOS 17.1. La musica preferita viene aggiunta alla Libreria e migliora i consigli. Per quanto riguarda AirDrop, i trasferimenti di contenuti ora possono essere completati tramite una connessione cellulare o Wi-Fi, nel caso in cui ci si dovesse uscire dall’area della persona con cui stiamo condividendo del materiale.

Interessante il discorso sulle suonerie. Già, perché i feedback di queste ore evidenziano come le oltre 20 nuove suonerie e toni di testo aggiunti nella versione di lancio di ‌iOS 17‌ siano scomparsi nella prima beta di iOS 17.1. Tuttavia, è probabile che facciano il proprio ritorno a stretto giro. Piccola novità anche per la la torcia, quando è attivata su un iPhone 14 Pro, ‌iPhone 14‌ Pro Max, iPhone 15 o ‌iPhone 15‌ Plus. Dopo il rilascio della beta di iOS 17.1, ora è presente un’icona della torcia in Dynamic Island che ci informa quando è accesa.

Infine, con iOS 17.1 quando si imposta un nuovo sfondo, Apple ha aggiunto un’opzione “Estendi” che può essere utilizzata se l’immagine non si adatta al display.

