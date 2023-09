Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 17.0.2 per tutti gli iPhone già supportati da iOS 17. Un pacchetto con la stessa denominazione era stato distribuito già venerdì scorso, ma solo per gli ultimissimi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Ora tocca ai melafonini meno recenti procedere all’adeguamento software minore che contiene però una correzione abbastanza importante.

Il pacchetto iOS 17.0.2 si accompagna naturalmente alla medesima soluzione per i tablet Apple siglata come iPadOS 17.0.2. Il numero build è il 21A351 e, non a caso, è successivo rispetto a quello 21A340 di soli pochi giorno fa. Scendendo nel dettaglio dei problemi risolti dall’ultimo rilascio dell’azienda di Cupertino, nelle note degli sviluppatori, si fa riferimento alla correzione di un problema che avrebbe impedito il trasferimento dei dati direttamente da un altro telefono vecchio ad uno nuovo, durante la procedura di configurazione. Il peso del rilascio è abbastanza esiguo, ossia appena 362,3 MB.

Le notifiche di download dell’aggiornamento nuovo di zecca sono giunte sui telefoni supportati nelle scorse ore. Gli utenti sono dunque invitati a procedere all’adeguamento il prima possibile. Per quanto l’errore corretto sia abbastanza specifico, chiunque farà bene a mantenere il proprio telefono adeguato e senza bug.

Chi si chiede se il corrente aggiornamento possa migliorare i presunti problemi di batteria successivi all’arrivo di iOS 17 sul proprio iPhone deve sapere che nulla cambierà dopo l’attualizzazione, almeno in questo senso. Il consumo eccessivo della carica dei telefoni è probabilmente il frutto di un processo di adeguamento dei dispositivi al nuovo software e, nel giro di qualche giorno, la situazione dovrebbe ritornare alla normalità. Il condizionale è d’obbligo: dovremo ancora verificare l’andamento delle cose, anche in concomitanza con la distribuzione di firmware minori come quello oggi e gli ulteriori pacchetti che certamente arriveranno nel breve periodo.

Continua a leggere su optimagazine.com

.