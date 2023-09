Nella serata di ieri, il download di iOS 17.9.1 è stato reso disponibile da Apple su tutti gli iPhone supportati. L’arrivo di un update minore (dopo la grande prima distribuzione di iOS 17) era scontato, solo che ci si aspettava che il rilascio avvenisse solo ad inizio della settimana prossima. Poco importa, anzi meglio così, visto che il firmware in questione potrebbe porre rimedio pure ad alcuni problemi riscontrati dopo il passaggio alla nuova versione del sistema operativo di Cupertino ex novo.

L’aggiornamento iOS 17.0.1 presenta la build 21A340 e, come sempre, può essere scaricato via etere su iPhone idonei accedendo a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Per essere precisi, è disponibile anche un secondo aggiornamento iOS 17.0.2 con build 21A350), ma quest’ultimo è dedicato ai soli esemplari nuovi di zecca iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (tra l’altro in uscita commerciale proprio oggi 22 settembre. Allo stesso modo infine, è in distribuzione anche il pacchetto iOS 16.7 per melafonini più datati che non hanno beneficiato dell’ultima fatica software di Apple e dunque sono rimasti fermi alla release precedente.

Quali miglioramenti porta con sé l’aggiornamento iOS 17.0.1? L’update include delle correzioni di bug e problemi ma anche un adeguamento dei telefoni ad un maggiore livello di sicurezza. Non si fa menzione di anomalie particolari, ma è probabile che errori come quelli relativi alla mancata impostazione di una foto contatto o in relazione alla tanto chiacchierata modalità StandBy siano completamente superati. Per quanto riguarda invece la scarsa durata della batteria subito dopo il primo aggiornamento iOS 17, il nuovo update difficilmente includerà dei benefici. Semmai, come pure già riportato, un ritorno ai consumi standard con il telefono sarà graduale, progressivo e ormai imminente, dopo che i telefoni avranno eseguito alcune procedure fondamentali per il funzionamento del telefono in back ground.

Continua a leggere su optimagazine.com