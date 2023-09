Ci sono nuovi fattori che dobbiamo prendere in esame oggi, in merito ai problemi iOS 17 che coinvolgono la batteria. Il tutto, a sei giorni circa dal rilascio dell’aggiornamento in questione, pur considerando il primo bollettino a tema che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione di recente. Come stanno andando le cose? Premesso che ci sia una porzione di utenza pronta a giurare che, in realtà, l’autonomia del proprio iPhone pare addirittura migliorata dopo aver portato a termine l’installazione del pacchetto software, è impossibile tralasciare le tante lamentele che hanno caratterizzato la settimana.

Cosa sappiamo sui problemi iOS 17 che coinvolgono la batteria: focus una settimana dopo l’aggiornamento

Il presupposto dal quale partire oggi, quando si parla di problemi iOS 17 che avrebbero limitato non poco la durata della batteria, dovrebbe essere molto semplice e banale. Come ogni grosso aggiornamento, occorre concedersi e soprattutto concedere al mondo Apple un lasso di tempo per la ricalibrazione della batteria. Un processo che coinvolge il sistema operativo che può richiedere fino a due settimane. Si tratta di un assunto che vale anche per altri produttori, al punto che ora come ora appare del tutto inutile dare giudizi avventati.

Confermo anche la questione di Spotlight. In pratica, nei primi periodi dopo l’aggiornamento il sistema indicizza tutto per rendere l’avvio di app e servizi più veloce e meno dispendiosa. Secondo alcuni utenti pare che la situazione generale e complessiva stia iniziando già a migliorare. Il consiglio che sento di darvi, dunque, è di non avventurarvi in strane soluzioni o in procedure che magari rischiano di compromettere i vostri iPhone in altri contesti. Aspettate ancora qualche giorno, visto che i consumi dovrebbero stabilizzarsi da soli.

Anche voi riscontrate problemi iOS 17 sulla batteria dopo l’installazione dell’aggiornamento?

Continua a leggere su optimagazine.com