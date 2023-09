I problemi di batteria iOS 17 sono in cima alle presunte anomalie scaturite dall’ultimo aggiornamento Apple. In particolar modo, sono in tanti a lamentare un consumo anomalo della percentuale di autonomia dopo l’installazione del corposo firmware. Ebbene, come ogni anno dopo la distribuzione software più importante, possiamo dire che non c’è molto da preoccuparsi e la situazione potrebbe rientrare davvero in poco tempo.

I problemi di batteria iOS 17 possono essere riconducibili ad un processo propedeutico ad un aggiornamento importante come quello appena distribuito. Scendendo più nel dettaglio, Spotlight deve reindirizzare tutti i file sull’iPhone per formare un rinnovato database fondamentale per consentire agli utenti di ricevere risultati di ricerca rapidi su iPhone. Il processo può durare diversi giorni o anche una settimana intera e, nel mentre, contribuisce a “mettere sotto sforzo” i dispositivi. Ne conseguono episodi anomali come il consumo eccessivo della batteria appunto, ma anche il rallentamento di funzioni, così come il surriscaldamento dei melafonini appena adeguati.

Per tutto ciò che è stato appena detto, capiamo che l’unico consiglio utile per affrontare i problemi di batteria iOS 17 resta quello di attendere. La normalità dei consumi dovrebbe essere raggiunta entro l’inizio della settimana prossima, a 7 giorni circa dal via alla disponibilità dell’ultimo aggiornamento Apple. Ad ogni modo, è possibile che nel frattempo la stessa Apple potrebbe rilasciare qualche fix minore, un pacchetto risolutivo solo di qualche bug ma fondamentale per migliorare l’esperienza degli utenti. Il firmware potrebbe essere del tipo iOS 17.0.1 ed avere un peso davvero esiguo di soli pochi MB. Quest’ultimo potrebbe essere distribuito già a partire da lunedì prossimo o nella giornata successiva di martedì. Come al solito, i piani di Apple non sono ufficiali ed è possibile solo fare delle ipotesi al riguardo. Ogni eventuale novità sarà comunicata su queste pagine, se disponibile.

