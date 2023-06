Ci sono finalmente alcuni riscontri più specifici per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S23 e che in questi giorni, anche qui in Italia, hanno avuto modo di installare il grosso aggiornamento che risulta in distribuzione da fine giugno. In particolare, si tratta di uno degli upgrade più pesanti di sempre per il produttore coreano, fatta eccezione per quelli che introducono una nuova versione della propria interfaccia o di Android. Dopo il punto della situazione condiviso coi nostri lettori nei giorni scorsi, proviamo ad esaminare più da vicino la questione per chi dispone dell’ultima serie sfornata dall’azienda.

Le migliorie specifiche introdotte per il Samsung Galaxy S23 con il nuovo aggiornamento di giugno

Nel corso delle ultime ore, più in particolare, il colosso coreano ha reso note le migliorie specifiche che sono state concepite tramite il suddetto aggiornamento sul versante fotocamera. Ogni voce riguarda modelli specifici e, come si può facilmente immaginare, a detta di SamMobile alcune riguardano più da vicino proprio il Samsung Galaxy S23. Inevitabile, se pensiamo che ci si riferisca al top di gamma aziendale. Ad esempio, questi modelli potranno ora usufrire dello scatto 2X in modalità verticale e scatto 3x migliorato in condizioni di scarsa illuminazione, con inevitabile miglioramento per la qualità della fotocamera.

Ancora, pare sia stata aggiunta una funzione per correggere la distorsione ai bordi delle foto quando si scatta con uno zoom 1x – 1,5x utilizzando l’obiettivo grandangolare, senza dimenticare la tanto attesa introduzione di una funzione tramite la quale potremo disattivare Adaptive Pixel in Camera Assistant. Per i Samsung Galaxy S23 Ultra, poi, avremo la nitidezza migliorata durante la registrazione 0,6x Super Steady.

Risolto per i Samsung Galaxy S23, anche l’errore di composizione HDR durante le riprese in controluce, tramite la funzione “Seleziona priorità velocità” in Camera Assistant.

