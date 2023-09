Oggi, 18 settembre 2023, Emma Marrone ricorda il padre per augurargli un felice compleanno. La cantante salentina ha pubblicato un selfie nelle storie Instagram, scattato con il padre alle spalle immortalato mentre dorme.

Rosario Marrone è morto nel settembre 2022 dopo una dura lotta contro la leucemia. In un primo momento le circostanze che avevano portato al decesso non erano state rese note, per questo il vuoto di informazioni aveva scatenato la fantasia dei no-vax che vedevano nella morte del padre di Emma Marrone una correlazione con vaccini.

La cantante aveva risposto puntualmente, ma si era scagliata anche contro coloro che avevano filmato e fotografato i familiari straziati dal dolore: “Avete offeso la mia dignità”. Oggi ritroviamo Rosario Marrone immortalato in un momento di tenerezza: in un letto accanto alla figlia, in un albergo, mentre dorme profondamente.

Emma Marrone scrive:

“Ciao papo, buon compleanno. Mi manchi da morire. Qui non è facile senza di te. Ci sono giorni, ad essere sincera, che è proprio una me**a. Ma non si molla mai. Qui eravamo a Tokyo. Ero felice e non lo sapevo“.

Il suo “ero felice e non lo sapevo” è un sentimento che arriva come una coltellata quando qualcuno della famiglia lascia questo mondo. Prima della scomparsa di un genitore non ci si rende sempre conto di quanta protezione infonda la sua presenza, quanta sicurezza e quanto equilibrio mentale dispensi. Con la scomparsa di un genitore ci si riscopre fragili e indifesi, con il mondo intero che si fa più pericoloso e vuoto.

Lo stesso Valerio Scanu, quando su padre morì ucciso dal Covid, confessò che prima della sua morte pensava che il papà fosse highlander, un essere immortale e capace di vincere su tutto. La sensazione, quando un proprio caro lascia questo mondo, è proprio quella descritta da Emma Marrone: “Ero felice e non lo sapevo”.

