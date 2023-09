Il 2023 è l’anno in cui la cantante salentina si rilancia, ma allo stesso tempo capiamo che non ha mai smesso di restare in prima linea. Il suo modo di raccontare l’amore è viscerale, senza ricorsi a metafore né mezze parole. Per questo quando si parla di un nuovo singolo di Emma è sempre il momento giusto. Iniziamo Dalla Fine anticipa l’album Souvenir.

Paradossalmente – ma non troppo – il brano è stato scritto e chiuso per ultimo, per questo la cantante lo ha scelto per anticipare il prossimo disco. Iniziamo Dalla Fine porta la firma della stessa Emma insieme a Davide Simonetta e Paolo Antonacci. La canzone racconta gli alti e bassi di una relazione nel tipico stile dell’ex stella di Amici di Maria De Filippi: la vena malinconica, il ritmo sostenuto e il ritornello diviso in due ottave, una di sfogo e una di contenimento.

Il 2023 sarà anche l’anno dei 15 appuntamenti di Souvenir In Da Club, una serie di show speciali nei club durante i quali Emma incontrerà nuovamente il suo pubblico per presentare Souvenir in un contesto più intimo. I biglietti sono già disponibili da giovedì 30 agosto. Ecco le date:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE

Per il momento non è dato sapere se nel nuovo album di Emma ci saranno featuring, né è stata resa nota la tracklist. Sappiamo bene, tuttavia, che la cantante salentina non è nuova alle sorprese e quando si riprende la scena non la lascia certo andare.

Testo

Io lo so che mi chiami anche da diversi fusi orari

Ieri siamo stati esagerati, chiediamoci scusa

Nella stanza buia, scenari surreali

Baci come bombe nucleari

Stiamo in equilibrio sui binari

Sono qui ti affacci, ho i minuti contati

Iniziamo dalla fine, toglimi le spine

Mi chiedi come stai, non te lo so dire

Stasera spegni tutto per essere felice

Che non è mica pioggia, sono solo due goccine

La fuori c’è un casino, chi ci trovo sei tu

Che poi sappiamo farci di tutto di più

Che malinconia, finisce il mondo se vai via

Siamo in aria da ieri, ieri, ieri, ieri

Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri

Perché mi annoia tutto ma non tu

Quindi che non succeda più

Che stiamo zitti a pranzo

Che da domani non piango

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento

Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore

Da domani non piango

Che non ti meriti altro

Ho fatto schifo certe sere

mischiato il sangue con il miele

Ballato scalza tra le iene

Per poi buttarmi giù, buttarmi giù

Però dov’eri tu

Sai, dopo la malinconia inizia il mondo se vai via

Siamo in aria da ieri, ieri, ieri, ieri

Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri

Perché m’annoia tutto ma non tu

Quindi che non succeda più

Che stiamo zitti a pranzo

Che da domani non piango

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento

Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore

Da domani non piango

Che non ti meriti altro

E non mi meriti no

Che sparisci tre volte su quattro

poi mi dai della stron*a

Che ti perdi la vita di nuovo

pensa quanto sei stupido

e ti dico, mi dici che questa sarà l’ultima volta

Però stanotte non conta

E ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Adesso parliamo due lingue diverse davanti un albergo

Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore

Io da domani non piango

E non ti meriti altro

non mi meriti, no