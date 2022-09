Com’è morto Rosario Marrone, papà di Emma? Solo qualche giorno fa la cantante salentina si trovava a casa sua per le consuete vacanze estive in famiglia lasciandosi poi alle spalle i suoi cari non prima di aver condiviso con i fan il momento doloroso del distacco, e ora? Con estremo stupore apprendiamo che papà Rosario, noto ai fan di Emma Marrone, si è spento a soli 66 anni a causa di quello che sembra essere stato un malore improvviso.

A darne annuncio qualche ora fa ci ha pensato l’amministrazione comunale di Aradeo, paese di origine di Emma Marrone, che sui social ha voluto ricordare papà Rosario per il suo impegno politico come ex amministratore e Presidente del Consiglio del Comune. Ecco il post:

Dopo lo sgomento iniziale da parte di tutti, poco fa ci ha pensato la stessa Emma Marrone a confermare la dolorosa notizia sui social postando la foto del padre e scrivendo: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca ❤️”

Intorno a lei si sono subito stretti i suoi fan ma anche i volti noti e amici della cantante salentina a cominciare dal suo ex Stefano De Martino finendo a Paola Turci passando dall’amico ed ex di Amici, Antonino Spadaccino.

Classe 1955, Rosario Marrone era un infermiere con la grande passione per la musica. Nella sua vita ha suonato nelle band Karadreon e gli H20, ha amato sin da piccolo la musica e la chitarra elettrica e il suo amore ha permesso ad Emma Marrone non solo di lanciarsi nella musica ma di non smettere mai di inseguire il suo sogno.

Com’è morto Rosario Marrone? Al momento non ci sono altri dettagli anche se si parla insistentemente di un infarto fulminante, quella che è stata annunciata è la data dei funerali che sono in programma per il pomeriggio di oggi, lunedì 5 settembre, alle 17.00, nella chiesa madre di Aradeo.