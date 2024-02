Il 2024 sarà l’anno dei concerti di Emma Marrone: la cantante salentina ha pubblicato il calendario degli appuntamenti per assistere al suo ritorno sul palco durante l’estate 2024. I biglietti in prevendita sono già disponibili.

Concerti di Emma Marrone nell’estate 2024

Di seguito il calendario completo dei concerti di Emma Marrone in estate con i relativi prezzi di prevendita:

13 giugno MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival € 37,95

03 luglio BRESCIA – Brescia Summer Music € 45,00

05 luglio PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

06 luglio MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival € 43,70

19 luglio LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose € 44,00

03 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli € 46,00

06 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – Arena Dei Pini € 46,00

07 agosto DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival € 46,00

08 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival € 39,00

10 agosto CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest € 46,00

I biglietti sono già disponibili presso il circuito TicketOne. L’11 novembre 2024, inoltre, si terrà il concerto evento Emma In Da Forum presso il Medionalum Forum di Assago (Milano) dopo il tour indoor In Da Club.

Emma Marrone a Sanremo 2024

Da martedì 6 febbraio 2024 Emma Marrone sarà tra i big che si esibiranno al Festival di Sanremo 2024. Il brano scelto è Apnea. “Ci divertiremo da pazzi”, ha detto l’artista salentina per raccontare il suo brano.

Il titolo racchiude quel momento in cui un’emozione è talmente forte da togliere il respiro. Un ritorno glorioso per Emma Marrone, che da poco ha lanciato il nuovo album Souvenir con il quale ha deciso “di mettere giù l’elmetto e di levarmi la corazza, di non aver paura di fare le cose che voglio fare e di essere giudicata”.

Per la serata del 9 febbraio dedicata ai duetti, Emma Marrone si esibirà con Bresh in un medley delle più belle canzoni di Tiziano Ferro.

