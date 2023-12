Nei migliori album di Emma Marrone c’è tutta l’evoluzione di una cantante che negli anni ha dimostrato che arrivare dai talent non significa restare relegato in un contesto riservato a pochi eletti: la cantante salentina è molto di più. Artista, cantante ma anche divulgatrice e messaggera. La sua arte è un continuo messaggio di cui si fa portavoce, e in lei i suoi fan trovano un’amica, una sorella ma soprattutto un’alleata.

A Me Piace Così (2010)

Il primo album di Emma Marrone, uscito il 19 ottobre 2010, è un mix di pop, rock e soul, che mette in evidenza la sua voce potente e graffiante. Il disco contiene 10 brani, tra cui i singoli Calore, Cullami e Con Le Nuvole, che hanno scalato le classifiche italiane.

Sarò Libera (2011)

Sarò Libera è un lavoro più maturo e personale che esplora i temi dell’amore, della libertà e della crescita. Il disco contiene 13 brani, tra cui i singoli Arriverà (in duetto con i Modà), Io Son Per Te L’Amore, Sarò Libera e Non è L’Inferno, quest’ultimo vincitore del Festival di Sanremo 2012.

Schiena (2013)

Il terzo album Schiena, uscito nel 2013, è un progetto ambizioso e innovativo che mostra il suo lato più rock e ribelle. Il disco contiene 12 brani tra cui i singoli Amami, Dimentico Tutto, L’Amore Non Mi Basta e La Mia Città, quest’ultimo scelto come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2014.

Adesso (2015)

Il quarto album di Emma Marrone, uscito nel 2015, è un ritorno alle sue origini pop e soul con influenze R&B e elettroniche. Il disco include i singoli di successo Occhi Profondi, Arriverà L’Amore, Il Paradiso Non Esiste e Quando Le Canzoni Finiranno.

Fortuna (2019)

Fortuna è un omaggio alla sua fortuna di essere viva e di fare musica, dopo aver affrontato una dura battaglia contro il cancro. Il disco contiene 13 brani, tra cui i singoli Io Sono Bella, Stupida Allegria, Luci Blu e Recidivo.

