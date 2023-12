Amore Cane di Emma e Lazza è il nuovo singolo estratto da Souvenir, il settimo album in studio della cantante salentina. Il brano è disponibile da oggi in rotazione radiofonica.

Per raccontare il lato oscuro dell’amore, Emma Marrone si avvale di due apporti eccellenti: il primo è il rapper Lazza, il secondo è Charles Bukowski, almeno nel titolo. Amore Cane, infatti, sembra riprendere il titolo della raccolta di poesie L’Amore è Un Cane Che Viene Dall’Inferno pubblicata nel 1977.

Per chi è più attento, può esserci un riferimento al “cuore cane” di cui parla Carmen Consoli nel brano Vorrei Dire dall’album Due Parole (1996). Tuttavia, il brano nasce da un’esigenza di Emma Marrone di sperimentare, come lei stessa dice a proposito del suo brano:

Il risultato è un brano atmosferico, che unisce il suono dei bicchieri tintinnanti dei club a fine serata a un testo che è tipico dello storytelling di Emma: il tormento. Oltre a quella di Emma e Lazza, il testo porta la firma di Jacopo Ettorre e Simone Privitera con la produzione di Drillonaire e Simon Says.

Souvenir, settimo disco uscito 4 anni dopo Fortuna (2019), si compone di 9 tracce di cui la stessa cantante si dice orgogliosa.

Emma Marrone, infatti, descrive la sua ultima opera come “la cosa migliore che avrei potuto realizzare nel periodo peggiore della mia vita”, sia dopo la diagnosi della malattia che dopo la morte del padre.

Le cose tra di noi

Partono sempre dalla fine

Asciughi le lacrime che io non ho

Non ho

Sei la metà che confonde

Quando la voce si rompe

E dovrei guardare oltre ma

Non mi va

Siamo diventati anche nemici

Per non essere felici veramente

In un albergo di Milano con le ossa rotte

Sopra le lenzuola fredde

Ma dimmi dove vai la notte

In bilico forse io

Non so se farsi male a volte

Fa luce una dinamo

E negli occhi c’è ancora il bello

Se l’amore è un cane che

Viene dall’inferno

O se si è nascosto dentro un posto

Che non è mai la notte

È sempre lo stesso film

Che so già a memoria

E tu sei quella routine

Che a me non annoia

Ti avrei preso a calci ma

Ti ho dato le mani

Noi per comandarci sai

Finiremo schiavi

Potrai pure odiarmi

L’importante è che non dici che

Ti sono indifferente

Sei disposta a perdermi solo per poi

Cercarmi tra gli sguardi della gente

Ti chiedo di non farci caso

Se delle volte mi agitavo

Ti vedo in centomila volti

Ora non so vederci chiaro

Ma è andata come immaginavo

Non riuscivo ad andarci piano

Noi che per figurare forti

A volte quasi vacilliamo

Ma dimmi dove vai la notte

In bilico forse io

Non so se farsi male a volte

Fa luce una dinamo

E negli occhi c’è ancora il bello

Se l’amore è un cane che

Viene dall’inferno

O se si è nascosto dentro un posto

Che non è mai la notte

Quello che ti è rimasto

È un coraggio di cristallo

Ora mentre ti guardo

Vorrei vedere un altro

So che sono un bas**rdo

E non so dove sbaglio

Chiedi perché non parlo

Dice tutto il mio sguardo