Non contento di aggiornare un solo telefono con le ultime correzioni di sicurezza, il colosso di Seul ha iniziato a distribuire l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023 sui Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra dopo il suo rilascio per il pieghevole Galaxy Z Fold 4, che pure viene supportato a dovere dal produttore asiatico.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento di giugno 2023 dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra ha debuttato negli Stati Uniti per le unità sbloccate. La versione del firmware che accompagna l’aggiornamento è N98xU1UES4HWE1 e, come previsto, non include altro che nuove correzioni di sicurezza. Ovviamente, questo sarà probabilmente il caso di tutti i futuri aggiornamenti dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. Entrambi i telefoni hanno ricevuto l’ultimo importante aggiornamento di Android e One UI con Android 13 e One UI 5.1 e sono idonei solo per gli aggiornamenti di sicurezza in futuro (cosa comunque importante e che molto spesso non viene presa nella giusta considerazione).

Il produttore asiatico deve ancora dettagliare quali vulnerabilità sono state risolte nell’aggiornamento della sicurezza di giugno, ma ci aspettiamo che cambino entro questa settimana. Nel frattempo, se possedete un Samsung Galaxy Note 20 o Note 20 Ultra sbloccato negli Stati Uniti, potete scaricare l’aggiornamento via OTA tramite il menu “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scairca e installa“. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità ricordatevi di far partire l’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua sia superiore al 50%, come anche di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare laddove ce ne fosse bisogno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

