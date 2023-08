Ci sono dei problemi Vodafone ma anche ho. Mobile con i quali fare i conti oggi 3 agosto. In questo giovedì di inizio mese, molti clienti dell’operatore rosso e del suo diretto vettore low-cost stanno sperimentando malfunzionamenti di varia natura e un’esperienza di servizio non certo nella norma. Cerchiamo dunque di capire quali siano le difficoltà in atto e come si stiano manifestando, almeno al momento di questa pubblicazione.

Il grafico di problemi Vodafone presente su Downdetector parla abbastanza chiaro. Alle ore 10 di questa mattina, sono centinaia gli alert di clienti che sperimentano malfunzionamenti con il loro vettore di riferimento. Gli errori riguardano soprattutto la connessione mobile ma, in alcuni casi, anche le chiamate. Le zone maggiormente colpite dal disagio sembrerebbero essere quelle del sud Italia ma la situazione è in continuo divenire e potrebbe evolversi in breve tempo. Contestualmente al disservizio di Vodafone, non potevano non manifestarsi anche dei disguidi per ho. Mobile, suo operatore low-cost. Anche in quest’ultimo caso, le difficoltà sono grosso modo le stesse e dunque ci aspettiamo che queste continuino a manifestarsi (grosso modo appaiate) finché la situazione non verrà risolta a monte proprio da Vodafone.

Almeno per adesso, Vodafone Italia e tanto più ho. Mobile non hanno rilasciato dichiarazioni sulle anomalie in corso. Non ci sono dubbi, tuttavia, sul fatto che siano incorso degli interventi tecnici per ripristinare il normale funzionamento del servizio. Per ottenere assistenza sui disguidi odierni restano sempre attivi i numeri di supporto 190 e 19.21.21, rispettivamente per gli utenti Vodafone e ho. Mobile appunto. In alternativa, con una rete internet a disposizione funzionante, potranno essere contattati i canali social dei vettori e per Vodafone soprattutto l’assistente virtuali Tobi attraverso l’app ufficiale. Ad ogni modo, la speranza è che la situazione venga ripristinata nel minor tempo possibile, senza ulteriori ritardi.

Aggiornamento 11:00 – Il disservizio sta lentamente rientrando sia per i clienti Vodafone che per quelli ho- Mobile.

