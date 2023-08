Ci sono svariate segnalazioni che non possiamo certo ignorare questa mattina, visto che non funziona Tiscali Mobile per gli utenti che hanno deciso di dare fiducia a questo marchio per sfruttare tutto il potenziale del proprio smartphone. Di solito questo brand si ritrova al centro di lamentele del pubblico soprattutto per quanto concerne il servizio email, come del resto abbiamo avuto modo di constatare attraverso il nostro ultimo articolo a tema. Oggi 19 agosto le cose si stanno mettendo in modo diverso, provando a prendere in esame le prime informazioni venute a galla sotto questo punto di vista.

Oggi non funziona Tiscali Mobile: cosa sappiamo sui problemi in corso il 19 agosto in Italia

Provando a fare il punto della situazione, emerge in effetti che ci siano problemi con la rete internet. Dunque, se anche a voi non funziona Tiscali Mobile oggi 19 agosto sappiate che non siete soli. Ad accentuare il disagio del pubblico in Italia, poi, abbiamo il fatto che questo marchio da tempo sia quasi del tutto assente dai social. Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, dunque, si fa molta fatica a prevedere quando possiano rientrare i disagi per il pubblico, ma anche quale sia l’origine dall’anomalia di questo sabato.

Dunque, si brancola nel buio. L’unica certezza è che per parte della clientela non funziona Tiscali Mobile oggi 19 agosto. I problemi diffusi in Italia riguardano in modo esclusivo la rete internet, visto che attraverso alcuni test effettuati, possiamo confermare che la piattaforma email pare essere ok. Inutile dire che il quadro sarà chiaro nelle prossime ore, sperando naturalmente che tutto possa rientrare nel frattempo, o che quantomeno arrivi a tutti un aggiornamento ufficiale.

Anche a voi non funziona Tiscali Mobile? Fateci sapere con un commento, a supporto dei dati che arrivano in questi minuti da Down Detector.

Continua a leggere su optimagazine.com