Una serie di storie pubblicate da Gemitaiz contro i fan molesti riapre il dibattito sul comportamento del pubblico nei confronti degli artisti, già in passato oggetto di polemiche da parte di Madame e J-Ax.

Il rapper romano, nelle storie Instagram, ha scritto:

“Quando imparerete che arrivare con il telefono in mano mentre fate un video come foste allo zoo dicendo: ‘Puoi fare un video saluto’ vi rende automaticamente dei subumani? Quando?“

Ancora, il rapper scrive: “Imparatevi la ca**o di educazione“. Probabilmente Gemitaiz ha subito il comportamento petulante di qualche fan che potrebbe averlo fermato per strada con la richiesta di mandare un video saluto a qualche contatto, un modo di fare che molto spesso gli artisti contestano per ricordare ai loro ammiratori che anche una star è un essere umano con dei diritti e dei limiti.

Nel 2021 toccò a Madame, reduce dalla prima a volta al Festival di Sanremo con Voce, che in un tweet raccontò la disavventura con una persona che l’artista vicentina indicò come “non fan”. Lo sconosciuto l’aveva individuata mentre si trovava a cena con la sua famiglia e le aveva detto: “Io non ti seguo, non so cosa fai, non mi piace il tuo genere, però ti ho vista a Sanremo, possiamo farci una foto?”.

Madame aveva acconsentito per poi protestare contro quell’atteggiamento. Dopo il tweet al vetriolo era stata bersaglio di feroci polemiche, per questo J-Ax era intervenuto per difendere la collega su Instagram:

“A 19 anni mi comportavo esattamente come Madame. Chiedevo alla gente che mi chiedeva la foto: ‘Qual è la terza traccia del mio disco?’, per sgamare chi non ascoltava la mia musica”.

Alessandra Amoroso era stata accusata di snobismo al Tim Summer Hits del 2022: un video mostrava la cantante mentre spiegava ad una fan che se avesse fatto l’autografo a lei, gli altri ci sarebbero rimasti male. La cantante aveva poi chiarito:

“Ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo”.

