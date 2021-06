Dopo quel tweet in cui la rapper veneta ha espresso il suo disappunto sull’atteggiamento di alcuni fan J-Ax difende Madame in un video pubblicato sui social.

Il tweet di Madame

Il focus è ovviamente su quel tweet in cui l’artista di Voce si scagliava contro i suoi non fan che gli chiedono una foto anche nei momenti in cui non si trova sul palco, specificando che per loro potrebbe non essere disposta ad assecondare la richiesta. Madame lo ha fatto con un tono perentorio e polemico, argomentando in modo pungente e, per questo, scatenando il dissenso della rete.

Tanti gli artisti e gli influencer che hanno criticato l’artista veneta per quel messaggio, tanto da portare la diretta interessata a scusarsi per quelle parole e a fare chiarezza sul messaggio che voleva lanciare. In poche parole una persona, un non fan, l’aveva riconosciuta mentre si trovava con la sua famiglia durante una cena. Un non fan in quanto, secondo le informazioni, questa persona l’aveva riconosciuta solamente per la partecipazione a Sanremo. Madame aveva assecondato la richiesta per poi sfogarsi sui social.

Lo sfogo, come tutti sappiamo, non è piaciuto alla rete e per questo oggi quel tweet incriminato non è più disponibile. Passata la tempesta è arrivata la solidarietà. A questo punto è intervenuto J-Ax per dedicare alla collega un post in cui le dimostra di aver apprezzato la sua posizione.

J-Ax difende Madame

Alessandro Aleotti è intervenuto su Instagram per difendere Madame, ancora oggetto di polemiche, nel suo stile: “I miei 2 centesimi, nuova edizione”, scrive J-Ax per riferirsi al suo libro pubblicato nel 2017. Ecco le sue parole:

J-Ax difende Madame e l’artista veneta apprezza, affiggendo un cuore tra i commenti. C’è anche chi, sotto il video del frontman degli Articolo 31, contesta il riferimento al sessismo sostenendo che il genere della rapper veneta abbia poca attinenza con le polemiche.