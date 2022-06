A poche ore dalle polemiche scoppiate sui social, ecco la replica di Alessandra Amoroso sull’autografo negato che ha riempito i siti di informazione nella giornata di ieri, lunedì 27 giugno.

Cos’è successo

Poche ore prima dell’inizio del Tim Summer Hits di Roma di venerdì 25 giugno, Alessandra Amoroso ha sfilato tra le transenne addosso alle quali si erano riversati i suoi fan a caccia di un selfie, di un video e di un autografo. Su TikTok è spuntato un filmato in cui vediamo una fan chiedere alla cantate di autografare un cuscino.

La risposta di Alessandra Amoroso è stata: “La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”.

La ragazza ha compreso e la voce di Mambo Salentino l’ha ringraziata per la comprensione. Ciò non è bastato per fermare le polemiche. Sui social, infatti, tantissimi utenti sono insorti contro l’artista accusandola di snobismo e ricordandole che proprio ai fan deve la sua popolarità, i dischi e i concerti.

Contro Alessandra Amoroso, dunque, è scoppiata la bufera che ha fatto schizzare il nome della cantante in top trend su Twitter.

La replica di Alessandra Amoroso sull’autografo negato

Mentre la bufera batteva i suoi ultimi colpi, Alessandra Amoroso ha pubblicato nelle storie di Instagram un messaggio per chiarire l’accaduto e invitare tutti a riflettere.

C’è da dire che la cantante non ha negato l’accaduto, bensì ha invitato i suoi follower e chi per loro a considerare la vicenda sotto un altro punto di vista, che del resto aveva già esposto alla ragazza che l’aveva avvicinata per chiederle di siglare il cuscino.

Ecco la replica di Alessandra Amoroso sull’autografo negato alla fan:

“Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti, ma considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo.

Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò sempre grata al pubblico.

Sempre. Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!”

