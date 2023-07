Purtroppo era nell’aria e i prezzi di Spotify Premium sono aumentati anche in Italia. Nella giornata di ieri, era stato commentato l’iniziale rialzo del costo del servizio di streaming musicale in alcuni parsi d’Europa come nei Paesi Bassi e in Belgio. Ora l’aumento del valore dell’abbonamento si è concretizzato anche entro i nostri confini, come ampiamente prevedibile e soprattutto i nuovi utenti registrati dovranno subito fare i conti con un’altra spesa mensile.

Quali sono i nuovi prezzi di Spotify Premium? Le maggiorazioni vanno da 1 a 2 euro, in base alle diverse soluzioni. Il piano Spotify Premium Individual (con account singolo) ora costa 10,99 euro al mese (in precedenza era 9,99 euro al mese); ancora, il piano Spotify Premium Duo (per 2 account che vivono sotto lo stesso tetto) comporterà la spesa sarà di 14,99 euro (finora si pagavano invece 12,99 euro ; l’altra opzione Spotify Premium Family ( per 6 account della stessa famiglia convivente) ora prevede un esborso di 17,99 euro al mese invece di 15,99 euro al mese.

Per finire. il cambio dei prezzi di Spotify ha investito anche l’opzione Premium Student dedicato agli studenti iscritti a Università accreditate, valido. L’alternativa finora estremamente vantaggiosa valida per 12 mesi con un massimo di 3 rinnovi consentiti costerà ora 5,99 euro al mese, ossia 1 euro in più rispetto ai consueti 4,90 euro precedenti.

Tutti nuovi clienti dovranno attenersi ai nuovi prezzi Spotify Premium, anche se verrà sempre garantito il consueto mese di prova. Gli utenti già in prova invece in queste settimane, avranno diritto ad un ulteriore mese di prova aggiuntivo in cui potranno decidere o meno di aderire alle nuove condizioni. I vecchi clienti, infine, dovranno attendere la ricezione di una mail nella quale gli verranno comunicate le rimodulazioni dell’offerta del servizio. Da allora passeranno ulteriori 39 giorni in cui il servizio continuerà ad essere attivo alle vecchie condizioni.

