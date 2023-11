Come condividere Spotify Wrapped, una volta visualizzato? L’opzione ha fatto la sua comparsa ieri 29 novembre per la gioia di tanti utenti che l’attendevano. La speciale funzione della piattaforma musicale è giunta prima della fine del corrente mese, seguendo una tradizione confermata negli ultimi anni. Da qualche ora dunque, gli iscritti al servizio possono accedere alle loro statistiche di ascolto, scoprendo i loro artisti preferiti degli ultimi mesi, i generi musicali più amati, anche i podcast più ascoltati ed una serie di contenuti davvero originali, come i ringraziamenti per l’ascolto da parte delle loro band o star preferite. Normale che si desideri far sapere ad amici, parenti e colleghi quale sia stata la propria esperienza recente con la piattaforma. La modalità per procedere è semplicissima, del tutto simile a quella delle passate edizioni.

Per condividere Spotify Wrapped, intanto, si dovrà accedere al contenuto personalizzato creato dalla piattaforma. Sarà possibile farlo in qualsiasi momento dalla Home dell’app del servizio, selezionando l’apposito banner. Una volta avviata la clip, l’ideale sarebbe terminare tutta la riproduzione e poi procedere all’inoltro del video speciale a chiunque. L’invio passa attraverso diverse strade, la semplice copia del collegamento al contenuto, WhatsApp, le storie e i messaggi diretti Instagram, i feed e le storie Facebook, un classico cinguettio su Twitter, Messenger e infine il tradizionalissimo SMS. In ultima, istanza, è possibile anche effettuare il download dello stesso filmato per poi farne qualsiasi uso possibile. In alternativa all’operazione effettuata al termine della clip, è possibile condividere delle storie relative al proprio Wrapped in qualsiasi momento della sua riproduzione, attraverso i canali già menzionati.

Nelle prossime ore, la moda del momento sarà di certo quella di condividere Spotify Wrapped 2023 in maniera compulsiva con chiunque. Teniamoci pronti ad una vera e propria pioggia di clip attraverso social o servizi di messaggistica personalizzati. La pratica potrebbe scatenare, proprio come successo nella tarda serata di ieri, dei malfunzionamenti dovuti all’elevato numero di richieste e traffico della piattaforma. Nel caso di errori e problemi, in questo caso specifico, sarà meglio attendere qualche minuto e riprovare in un secondo momento.

