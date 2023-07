Rocco Schiavone 6 potrebbe essere a rischio. Dopo l’entusiasmo iniziale, con la quinta stagione trasmessa la scorsa primavera, sembrava fatta per la serie con Marco Giallini.

Ad aprile si riportava che i nuovi episodi erano già in cantiere. Il CEO di Cross Productions, Rosario Rinaldo, affermava: “Grazie alle vendite all’estero, siamo riusciti a rientrare dell’investimento, e a guadagnarci. Non solo. La stessa Rai è riuscita a sua volta a recuperare parte dei costi sostenuti. Non mi pare che esistano altri prodotti Rai con questi stessi numeri,” questo ha dichiarato Rinaldi sulle pagine del mensile sopra citato. “Non a caso, è già in cantiere la sesta stagione di Rocco Schiavone: quattro episodi da 100 minuti”.

E ora il dietrofront. Secondo quanto riporta Oggi, lo scrittore Antonio Manzini ha svelato una cocente verità. Da parte dei vertici Rai ci sarebbe stato un ripensamento. O, quantomeno, l’autore ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna notizia al riguardo.

“La sesta stagione si farà? Bisogna chiedere ai produttori, io non ho ricevuto comunicazioni”.

La spiegazione è semplice: sembra che Rai Fiction non abbia in programma di realizzare Rocco Schiavone 6. Almeno non nell’immediato futuro. Ecco come ha proseguito Manzini, sempre sulle pagine di Oggi:

“Interpellando Rai fiction per capire se la serie è bloccata, rimandata, sospesa si riesce a sapere solo che ora non è nei piani di produzione”.

Dichiarazioni che lasciano spazio a pochi dubbi. Non è ancora tutto definitivo, e Rocco Schiavone 6 potrebbe sempre tornare. Anche se non subito. Una cosa è certa: tali dichiarazioni cozzano con quelle delle scorse settimane, dove si dava per scontato il rinnovo dell’apprezzata serie tv, ora anche venduta all’estero.

Staremo a vedere se ci saranno altri colpi di scena.

