Rocco Schiavone 6 è ufficiale: la conferma arriva dalla casa di produzione della serie, la Cross Productions. In realtà, una sesta stagione era già stata confermata dal giornalista Giuseppe Candela su Twitter ancora prima della messa in onda del quinto capito.

A darne ulteriore ufficialità è il Ceo di Cross Productions, Rosario Rinaldo. Sulle pagine di Tivù ha infatti dichiarato che Rocco Schiavone 6 è stato possibile grazie al mercato estero, dove la serie è stata venduta negli anni passati. Gli spettatori stranieri sono stati conquistati dalla bravura di Marco Giallini e dal fascino del suo tormentato personaggio:

“Grazie alle vendite all’estero, siamo riusciti a rientrare dell’investimento, e a guadagnarci. Non solo. La stessa Rai è riuscita a sua volta a recuperare parte dei costi sostenuti. Non mi pare che esistano altri prodotti Rai con questi stessi numeri,” questo ha dichiarato Rinaldi sulle pagine del mensile sopra citato. “Non a caso, è già in cantiere la sesta stagione di Rocco Schiavone: quattro episodi da 100 minuti”.

La prima puntata di Rocco Schiavone 5, dal titolo “Il viaggio continua”, è stata tratta dal racconto “Confini” (contenuto all’interno dell’antologia “Una settimana in giallo’’, pubblicata nel 2021)” e dal racconto breve “…e palla al centro” (nell’antologia “Il calcio in giallo”, 2016), entrambi usciti per Sellerio Editore.

Le restanti tre puntate della quinta stagione, invece, sono state riprese dal romanzo “Vecchie conoscenze” (uscito nel 2021). Tutte le quattro puntate hanno avuto un buon riscontro di pubblico.

Cosa accadrà in Rocco Schiavone 6, ora che il vicequestore ha compreso tutta la verità sull’amico Sebastiano? Il materiale originale tratto dalle opere di Antonio Manzini è già stato adattato in tv. Lo stesso scrittore, però, potrebbe sempre sfornare nuove storie o racconti brevi per continuare le vicende di Rocco Schiavone, e realizzarle appositamente per la serie tv.

