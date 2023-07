Ci sono dei problemi Ebay in questo lunedì 10 luglio da non sottovalutare, oramai da subito dopo le ore 8 odierne. Le anomalie sono molteplici e pure diversificate tra tipologie di utenti, ovvero interessano in parte i compratori ma soprattutto i venditori di prodotti. Considerando la natura particolare del disservizio, è il caso di esaminarlo nel dettaglio.

La prima cosa da dire è che la stessa Ebay è consapevole dei problemi in atto. In effetti, in alcune sezioni del sito di vendita campeggia un messaggio alert in cui il team della piattaforma ammette anomalie diffuse in alcune aree del sito. Per questo motivo invita gli utenti a riprovare più tardi: degli esperti sono al lavoro per il ripristino della situazione, anche se non sono stati comunicati gli eventuali tempi di risoluzione del down di nicchia che restano dunque assolutamente incerti in questo momento.

I problemi Ebay vanno da semplici rallentamenti di app e sito di vendite per chi vuole acquistare un bene a veri e propri blocchi della piattaforma con visualizzazione di errori del server. Più grave ancora è la situazione di alcuni venditori, per i quali (ad esempio) la funzione essenziale di spedizione con Packlink della merce assegnata ad un acquirente mostra dei vistosi malfunzionamenti.

Come affrontare dunque i problemi Ebay odierni? In attesa che, come promesso, la situazione torni alla normalità, si potrebbe avere la necessità di ottenere assistenza per le proprie esigenze specifiche, soprattutto nel caso dei venditori. In tutti i casi, sarà utile loggarsi al proprio profilo e seguire le indicazioni presenti in questa pagina. Solo in questo modo si potrà accedere ad una serie di FAQ e di guide specifiche o anche contattare un operatore per far presente l’errore visualizzato e dunque procedere a qualche operazione specifica e (si spera) risolutiva.

