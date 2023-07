Ci sono alcuni aggiornamenti che in queste ore dobbiamo prendere in esame per forza di cose, a proposito di un tema delicato come quello del presunto arrivo dell’app Iliad sulla scena. Un appuntamento molto atteso dagli utenti, evidentemente non del tutto soddisfatti dai servizi offerti dalla compagnia telefonica tramite l’area utente che è possibile raggiungere solo via web. Ebbene, negli ultimi giorni qualcuno ha messo in giro la voce secondo cui l’azienda si sarebbe decisa una volta per tutte nel fare questo step, ma la situazione appare più complicata di quanto si possa immaginare.

Occorre una smentita totale sull’arrivo dell’app Iliad: come stanno le cose per gli utenti a luglio 2023

Sostanzialmente, l’app Iliad pare non essere un progetto del brand. Almeno non in questo momento, in linea con quanto vi abbiamo riportato un paio di anni fa, tramite un altro articolo che ha affrontato la medesima questione sul nostro magazine. Ho provato a sentire l’operatore in chat, su Facebook, nel tentativo di ricevere un riscontro ufficiale. La risposta ottenuta, in effetti, è in linea con le informazioni riportate nel 2021, se pensiamo che ad oggi non hanno un’app, in quanto si ritiene che a distanza di anni sia sufficiente l’area personale sul sito.

Tramite la suddetta replica, mi è stato fatto presente che Iliad consente di accedere alla propria Area Personale da smartphone o tablet, con la sua applicazione “Segreteria Visiva iliad”. Inoltre, è possibile entrare nell’Area Personale con Google Chrome e cliccare su “Aggiungi alla schermata Home”. In questo modo, i clienti dell’operatore in questione potranno ottenere il link diretto della Home Page del proprio dispositivo.

Insomma, non aspettatevi l’arrivo dell’app Iliad qui in Italia. Almeno non a breve, secondo le informazioni recuperate di recente.

