Ci sono diverse segnalazioni da prendere in esame oggi, secondo cui non arriva la ricarica Iliad ad alcuni utenti, con problemi che sono stati riscontrati già ieri sera, prima di diffondersi ulteriormente in mattinata. Insomma, un altro disservizio che dobbiamo analizzare più da vicino, dopo aver portato alla vostra attenzione qualche anomalia relativa alla rete con un altro recente articolo. Vediamo come stanno le cose, se non altro perché risulta molto complicato anche mettersi in contatto con l’assistenza da un po’ di tempo a questa parte per chi ha deciso di puntare su questo brand.

A quanto pare non arriva la ricarica Iliad ad alcuni utenti: focus sui problemi registrati oggi dal pubblico

Ci sono conferme sul fatto che i problemi di oggi pare non siano isolati. Nonostante il test effettuato dal sottoscritto sia andato a buon fine, effettivamente in tanti esclamano sui social che non arriva la ricarica Iliad. Con tutto quello che ne consegue per coloro che rischiano di ritrovarsi isolati alla luce di un piano momentaneamente non attivo. Un malfunzionamento che, per tipologia, forse non ha precedenti, ma per il quale non abbiamo ancora una risposta ufficiale al momento della pubblicazione del nostro pezzo.

Al di là dei problemi appena descritti, come accennato, c’è anche la questione all’assistenza con la quale si fa fatica a mettersi in contatto. Su Facebook, ad esempio, non mancano commenti come quello che segue: “Da oggi 177 irraggiungibile da tutti i telefoni (quattro utenze). Telefono bloccato dopo mancato rinnovo offerta, ed è già la terza volta che succede. Magari cercate di fare le cose bene e non il passo più lungo della gamba. Ormai è da un’ora che cerco di parlare con qualcuno di voi“.

Insomma, se non arriva la ricarica Iliad non possiamo fare altro che attendere un efficace intervento dei tecnici.

