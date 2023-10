Iliad non funziona al meglio in questo giovedì 18 ottobre e le anomalie odierne hanno di certo a che vedere con un down parziale del servizio WindTre. Ci sono delle difficoltà soprattutto per quanto riguarda la rete internet, ma ogni aspetto dei malfunzionamenti va meglio chiarito per coloro che cercano informazioni al riguardo.

All’ora esatta di questa pubblicazione, ossia alle ore 11:10, il servizio Downdetector mette in evidenza più di un centinaio di testimonianze di problemi Iliad. Allo stesso tempo, l’operatore WindTre (partner proprio di Iliad per la copertura nelle zone non servite dal servizio proprietario) mostra evidenti malfunzionamenti. Non ci sono dubbi dunque sul fatto che le anomalie attuali siano fortemente collegate. Come già riferito, è la navigazione in rete la funzione maggiormente colpita dalle anomalie, ma la situazione è in continuo divenire (e si spera in meglio e pure in brevissimo tempo).

Per quanto si possa individuare la causa per la quale Iliad non funzioni in questa giornata, è anche vero che da parte dell’operatore non sono giunte comunicazioni in merito al disservizio, anche se non dipeso direttamente dal suo operato. Per chi si trova in difficoltà in questo momento, il customer care del vettore risponde al numero 177. Allo stesso modo, anche i canali social Twitter e Facebook dell’operatore sono sempre attivi per rispondere ai dubbi dei clienti.

Aggiornamento 11:20 – Le anomalie continuano a manifestarsi anche in questi momenti. Contestualmente, le difficoltà per i clienti WindTre sono ancora di scena in questa mattinata. Come già indicato, i problemi sono fortemente connessi e dunque un completo ritorno alla normalità del servizio Iliad non avverrà fino a quando anche per l’operatore partner le cose non si sistemeranno.

Aggiornamento 12:30 – Purtroppo le anomalie continuano anche in questo prosieguo di giornata.

