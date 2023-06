Dopo alcune ore caratterizzate da segnalazioni sporadiche, finalmente abbiamo qualche certezza in più sui problemi Iliad segnalati tra ieri ed oggi 23 giugno, visto che le lamentele degli utenti dopo una fase caratterizzata da incertezza iniziano ad avere un indirizzo molto chiaro. Questa volta il disservizio non coinvolge la mancata ricezione della ricarica, a differenza di quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa con un altro approfondimento sul nostro magazine, ma il traffico voce. In particolare, pare che una porzione di clientela stia faticando non poco con le chiamate in entrata.

Confermati alcuni problemi Iliad con le chiamate in entrata: le testimonianze di oggi in Italia

Attraverso i commenti che si trovano su Down Detector, dunque, è possibile mettere a fuoco il disservizio di cui si parla tanto da alcune a questa parte, se non altro perché per una volta non è la connessione Internet a finire nel mirino della critica. Il sistema che rileva le segnalazioni in tempo reale sui problemi Iliad ci mostra una curva tutto sommato costante tra ieri e questa mattina, ma non tale da indurmi a parlare di vero e proprio “down“. Per questo motivo, è facile supporre che il disservizio specifico portato alla vostra attenzione riguardi determinate aree del Paese.

Ieri, ad esempio, alcune lamentele sono arrivate soprattutto da Roma e dintorni, anche se al momento si fa fatica a nutrire certezze sotto questo punto di vista. La situazione sarà più chiara nelle prossime ore, sperando che nel frattempo i tecnici riescano a mettersi alle spalle un malfunzionamento per forza di cose limitate per diverse persone. Staremo a vedere come verrà gestita la situazione, ovviamente auspicando che non si entri in queste condizioni nel fine settimana, quando ogni intervento tende inevitabilmente a rallentare.

Anche voi riscontrate problemi Iliad con le chiamate in entrata?

