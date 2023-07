Il sito INPS non funziona nella sua sezione per la domanda NASPI anche oggi 3 luglio. Le anomalie si sono trascinate nel corso del weekend appena trascorso e sono sperimentate tuttora dagli utenti che vorrebbero inoltrare la richiesta per la disoccupazione sul portale di previdenza sociale.

Quali sono le anomalie ancora di scena? La situazione non è cambiata nelle ultime ore. Quando si prova ad accedere al sito INPS per inviare la domanda NASPI con il proprio SPID, si visualizza un messaggio di errore e il servizio risulta non momentaneamente disponibile. Ogni richiesta di accesso al servizio resta disattesa, anche dopo numerosi tentativi. In merito ai problemi fin qui riscontrati, non c’era da stupirsi che questi non venissero risolti durante il fine settimana, tra l’altro in un periodo di vacanze estive. Al contrario, oggi lunedì 3 luglio ci si aspetterebbe un immediato ripristino della procedura online fondamentale per molti.

Cosa fare, in ultima battuta, se il sito INPS non funziona ancora e si vuole tentare il tutto per tutto per inviare proprio la domanda NASPI? Dalla pagina Facebook dell’istituto di previdenza sociale giungono un paio di suggerimenti utili soprattutto nel momento in cui il servizio ricomincerà ad essere attivo, si spera in una manciata di ore. Nel caso si continuasse a visualizzare qualche messaggio di errore, sarà utile cancellare la cache del proprio dispositivo e poi ritentare con una nuova autenticazione al portale. Solo in questo modo, le funzioni di inoltro della propria richiesta dovrebbero essere di nuovo disponibili all’uso. Ad ogni modo, per ottenere la giusta assistenza per questo e altri disservizi, varrà la pena contattare il numero gratuito 803 164 da fisso e lo 06 164 164 da telefono mobile per parlare con un operatore, presentargli il proprio caso ed esporgli qualsiasi dubbio.

