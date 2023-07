Il Samsung Galaxy S22 si fa protagonista di una prima offerta Amazon di luglio davvero allettante per tutti coloro che puntano ancora oggi a questo top di gamma. Il dispositivo giunge al suo nuovo minimo storico, ancor prima del Prima Day del noto e-commerce previsto per la prossima settimana. Capiamo dunque quali siano le speciali condizioni di vendita del prodotto, a partire da oggi 3 luglio.

Il Samsung Galaxy S22 costa ora su Amazon appena 493 euro. Il ribasso è di un ulteriore 9% rispetto al valore medio di listino attuale di 539 euro. Il modello in promozione è quello presente sullo store nella classica colorazione Phantom Black, nel taglio di memoria da 128 GB, tra l’altro anche nella versione italiana. La consegna del dispositivo non sarà immediata ma comunque celere. L’arrivo del pacco è previsto in effetti tra i giorni 11 e 13 luglio.

Perché puntare oggi ad un Samsung Galaxy S22 nonostante, dallo scorso febbraio, sia a disposizione il suo successore Samsung Galaxy S23? Al prezzo ribassato già indicato, si potrò beneficiare di un dispositivo che ha soprattutto due punti di forza. Il primo è la connettività 5G per una navigazione e fruizione della rete davvero immediata. Poi c’è da sottolineare la fotocamera principale da ben 50 MP in grado di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel.

Le condizioni fin qui riportate sono legate di certo alla disponibilità delle scorte nei magazzini Amazon per la speciale offerta relativa al Samsung Galaxy S22. Gli interessati farebbero bene a non aspettare molto prima di procedere alla transazione, per evitare di rimanere a bocca asciutta e non portare a casa il loro dispositivo preferito.

