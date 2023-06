Ci sono ulteriori indicazioni che possiamo prendere in esame in queste ore per tutti coloro che sono in attesa dell’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16.6. Certo, le aspettative non sono neppure lontanamente paragonabili a quelle di iOS 17, il cui esordio sul mercato è previsto come sempre a settembre, ma vale la pena soffermarsi su questo step che Apple si appresta a fare. Se non altro perché toccheremo con mano un apprezzabile antipasto per il pubblico. Vediamo come stanno le cose, dopo il nostro ultimo bollettino che risale alla terza beta diffusa un paio di settimane fa dal brand americano.

Cosa sappiamo sulla quarta beta dell’aggiornamento iOS 16.6: focus sulla data di uscita più vicina

Quali sono i fattori sui quali dobbiamo concentrarci oggi a proposito dell’ormai prossimo aggiornamento iOS 16.6? Secondo i dati raccolti oggi, non sono venuti a galla dettagli sconvolgenti dalla quarta beta del pacchetto software, se non la conferma dovuta alla tabella di marcia seguita dall’azienda fino a questo momento per la quale dovrebbe essere possibile fare questo step entro e non oltre il mese di luglio. Già, perché di solito agosto è dedicato agli ultimi preparativi per l’upgrade più pesante dell’anno. In questo caso, come accennato, ci si riferisce ad iOS 17.

Tornando per un attimo ad iOS 16.6, anche la quarta beta che ha visto la luce nella serata di martedì conferma in buona sostanza alcune prerogative del brand di Cupertino. In particolare, iOS 16.6 e iPadOS 16.6 hanno il compito di gettare le basi per la verifica della chiave di contatto di iMessage. La funzione consentirà ai proprietari di dispositivi Apple di verificare che stanno inviando messaggi alle persone a cui intendono effettivamente inviarli, evitando errori o che si possa intercettare una conversazione. La funzione è progettata per gli utenti Apple che si trovano ad affrontare “minacce digitali straordinarie”.

Insomma, altro step verso l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16.6.

