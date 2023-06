Nelle scorse ore, Apple ha provveduto a rilasciare la seconda beta di iOS 16.6 per gli sviluppatori tester: in attesa dell’imminente primo sguardo al major update iOS 17, insomma, non possiamo non tener conto dell’ulteriore passo in avanti compiuto dall’azienda di Cupertino per le soluzioni software proprietarie.

Ad essere state distribuite sono le due beta di iOS 16.6 e iPadOS 16.6. La natura di aggiornamento minore è confermata dall’assenza di particolari novità. Lo sviluppo software include soltanto la già nota funzione di verifica della chiave di contatto di iMessage. Questa consentirà a tutti gli utenti di verificare che un messaggio giunga al destinatario desiderato attraverso l’associazione di un codice univoco al contenuto. In questo modo si avrà sempre la certezza di vedere inviata una nota soltanto alla persona desiderata, senza incorrere nel pericolo che una comunicazione venga invece intercettata da cyber criminali con cattive intenzioni.

La feature confermata anche nella seconda beta di iOS 16.6 è stata pensata da Apple per coloro che hanno un ruolo particolarmente delicato nella società e hanno a cuore la riservatezza di ogni loro comunicazione. Giornalisti, politici, attivisti e tutte le personalità che ricoprono ruoli di potere potranno essere così sicure di non mettere in pericolo informazioni importanti e di certo molto sensibili.

Probabilmente la seconda beta di iOS 16.6 non sarà neanche l’ultima. In effetti, dovrebbe seguire almeno un altro firmware di test. Nel frattempo, cresce di certo l’attesa per l’uscita di iOS 17. Lunedì 5 giugno, al primo giorno della WWDC Apple 2023, il nuovo aggiornamento sarà di certo presentato al mondo e la prima relativa beta potrà di certo essere toccata con mano dagli esperti. Ci attende una lunghissima estate densa di firmware sperimentali poi destinati anche agli utenti semplici che hanno aderito al programma pubblico di testing dell’azienda di Cupertino.

