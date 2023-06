Sta venendo a galla proprio in queste ore la terza beta del nuovo aggiornamento iOS 16.6. Per forza di cose, parliamo di un upgrade che dal punto di vista mediatico non sta avendo il seguito di altri progetti di Apple. Inevitabile il riferimento ad iOS 17, presentato poche settimane fa e destinato a vedere la luce a settembre, quando ci sarà la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15. Come abbiamo osservato di recente, il focus si sposta dalle ultime anticipazioni sull’upgrade autunnale, di cui vi abbiamo parlato fino a pochi giorni fa con qualche anticipazione doverosa, ad una patch decisamente più imminente.

Tutti i riscontri del caso sulla erza beta per l’aggiornamento iOS 16.6: le ultime verso la sua uscita

Quali sono ad oggi le informazioni raccolte non solo sulla terza beta, ma più in generale sul nuovo aggiornamento iOS 16.6? Una delle funzioni più importanti dovrebbe coinvolgere iMessage, con una sorta di verifica che ha lo scopo di consentire ai proprietari di dispositivi Apple di verificare che stanno inviando messaggi alle persone con le quali intendono interfacciarsi. In questo modo, dovremo scongiurare il pericolo di fare danni, visto che spesso e volentieri la velocità è una nostra nemica.

Per quanto riguarda le previsioni sull’uscita del pacchetto software, il fatto stesso che siano trascorse un paio di settimane tra la seconda e la terza beta denota che i ritmi di Apple non siano altissimi sul fronte dell’aggiornamento iOS 16.6. Possibile, sotto questo punto di vista, che tra un check e l’altro si possa arrivare anche al mese di luglio, dando per scontato che si tratti dell’ultimo upgrade prima che il focus si sposti del tutto verso iOS 17.

Cosa vi aspettate dal nuovo aggiornamento iOS 16.6? Ci saranno novità extra al momento non trapelate per il pubblico?

