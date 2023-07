Cosa cambia con l’aggiornamento iOS 16.5.1 Apple rilasciato da poche ore da Apple e perché oggi 11 luglio ancora qualcuno riscontra dei problemi per il download del pacchetto? L’update è fondamentale per questioni di sicurezza, dunque è il caso di addentrarci sul lavoro degli sviluppatori per capirne gli obiettii.

La prima cosa da far notare è che, agli occhi degli utenti, con l’aggiornamento iOS 16.5.1 non cambia nulla in termini di funzioni o novità. Il firmware non introduce alcun cambiamento nell’utilizzo quotidiano dei telefoni supportati. Piuttosto c’è da dire che il pacchetto è di tipo Rapid Security Response (RSR), ossia una patch che mette limiti ad una grave falla di sicurezza. Precedentemente, poteva capitare che all’atto della navigazione in rete, sui melafonini venisse eseguito codice non autorizzato dall’utente ed Apple ha messo un freno a questa possibilità proprio con l’aggiornamento appena diramato. Insomma, per evitare qualsiasi problema per il futuro, sarà fondamentale eseguire l’update quanto prima.

In riferimento al pacchetto iOS 16.5.1 ora di scena, va anche detto che ci sono stati dei problemi per il download nelle primissime ore post rilascio. Per una serie di errori riscontrati dalla stessa Apple, nel corso della notte appena trascorsa, la distribuzione è stata messa momentaneamente in pausa. Ora quest’ultima sta riprendendo gradualmente in tutto il mondo. Potrebbe capitare ad alcuni possessori di iPhone di non visualizzare ancora la notifica del pacchetto o anche di averla visualizzata nelle ore scorse ma ora non più. Non resta altro da fare, insomma, che attendere eventualmente il proprio turno. L’attualizzazione potrebbe essere automatica, se prevista dai settaggi del telefono, e richiedere dunque solo un riavvio per il processo. Altrimenti la presenza del firmware dovrà essere verificata semplicemente attraverso il percorso che passa per la scheda aggiornamenti software del telefono per dare poi il via all’installazione.

