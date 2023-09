Per quanto gli occhi siano tutti puntati su iOS 17, un nuovo aggiornamento iOS 16.6.1 è stato reso disponibile sugli iPhone compatibili nelle ultime ore. La distribuzione non dovrebbe tuttavia passare sotto gamba. Questo perché l’update include la correzione di due principali vulnerabilità di sicurezza. Queste ultime (secondo quanto dichiarato da Apple) potrebbero essere state sfruttate anche attivamente ed è per questo che non bisognerebbe tergiversare sull’attualizzazione software.

La prima falla corretta da iOS 16.6.1 ha a che fare con Image I/O, ossia il framework di Apple che è fondamentale per il corretto funzionamento delle app e dunque per consentirgli di leggere e scrivere la maggior parte dei formati di file immagine e accedere ai rispettivi metadati. In pratica gli sviluppatori si sono accorti che alcuni hacker (grazie alla minaccia) avrebbero potuto eseguire codice arbitrario. La correzione apportata è passata attraverso un intervento mirato per la gestione della memoria.



L’aggiornamento iOS 16.6.1 pone rimedio anche ad una seconda minaccia che ha interessato l’app Apple Wallet. Anche in questo caso specifico, gli sviluppatori hanno individuato la possibilità che dei malintenzionati abbiano sfruttato codice arbitrario. L’intervento sul codice è stato mirato e ora gli iPhone adeguati non dovrebbero più subire alcuna potenziale minaccia.

Per tutto quanto appena indicato, appare evidente come l’aggiornamento nuovo di zecca Apple sia fondamentale. Per quanto non siano incluse novità nel firmware, è fondamentale garantirsi la massima sicurezza sul proprio device, senza alcuna esitazione. Tutti i possessori di iPhone interessati dovrebbero già aver ricevuto la notifica dell’update, dunque potrebbero già adeguare il loro telefono. In assenza di alert, al contrario, sarà comunque possibile verificare la presenza dell’aggiornamento attraverso le impostazioni e le informazioni software. Le operazioni di adeguamento dureranno solo qualche minuto con download e installazione del pacchetto molto celere.

Continua a leggere su optimagazine.com