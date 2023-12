Periodo pre-natalizio denso di rilasci per Apple. L’aggiornamento iOS 16.7.4 è giunto nelle scorse ore, affiancandosi a quello “più blasonato” iOS 17.1.2 pensato per i dispositivi più recenti. I vecchi melafonini non supportati dal più recente iOS 17 possono ora beneficiare di un update minore, che pone tuttavia rimedio ad un problema non certo trascurabile relativo alle applicazioni.

L’update iOS 17 è stato pensato per iPhone XS, XS Max, iPhone XR, iPhone SE nel modello 2020 e tutti i dispositivi Apple successivi. Gli iPhone precedenti sono rimasti fermi al firmware iOS 16 ed è proprio per loro che ora è in distribuzione il pacchetto 16.7.4. Quest’ultimo si è reso necessario per un problema con le app di sistema sui telefoni. Fin ad ora, si è rischiato di incorrere nella seguente anomalia: nel caso di cancellazione voluta o accidentale proprio di un’app predefinita per il telefono: è stata poi inibita la nuova installazione dello stesso strumento. Gli sviluppatori, con il firmware ora di scena, sono proprio riusciti a superare il bug che non dovrebbe ripresentarsi, almeno secondo quanto riferito nel changelog ufficiale. Il bollettino degli esperti non fa poi riferimento ad altri errori superati a livello software.

I possessori di vecchi melafonini non aggiornabili a iOS 17 farebbero bene a procedere con l’adeguamento software a iOS 16.7.4. Per quanto la casistica del problema appena riportato non sia diffusissima, è chiaro che preservare il proprio dispositivo dalla fastidiosa anomalia potrebbe tornare più che utile per ogni situazione. Il download del pacchetto prenderà davvero pochi istanti, così come i passaggi per l’installazione saranno pure velocissimi.

Non è detto che l’aggiornamento iOS 16.7.4 sia l’ultima implementazione software per gli iPhone più datati. Eventuali nuovi pacchetti potrebbero giungere per la correzione di bug di qualsiasi tipo, ma soprattutto per questioni di sicurezza.

