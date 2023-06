Laura Pausini si commuove sul palco di Italia Loves Romagna, il concerto-evento trasmesso in diretta su Rai1 sabato 24 giugno da Campovolo (Reggio Emilia). Tanti gli artisti sul palco, tra i quali non potevano mancare i due cantanti italiani che più di tutti gli altri rappresentano le zone colpite dalla terribile alluvione: Laura Pausini e Ligabue.

Di Laura Pausini è il discorso più toccante della serata, sebbene in tanti abbiano dedicato un pensiero ai romagnoli. L’artista condivide l’amore per la sua terra Natale e un grande insegnamento appreso proprio tra le strade della sua città, quell’insegnamento di cui ha fatto tesoro e che le ha consentito di rincorrere ed afferrare i suoi sogni per viverli in giro per il mondo.

Calca il palco sulle note di Romagna Mia, in un duetto d’amore con il pubblico presente a Campovolo, amore che lei ha appreso proprio tra le strade della Romagna. “Questo amore io l’ho imparato qui, l’ho imparato nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove come tanti di voi abbiamo imparato a diventare emiliano-romagnoli”, le sue parole.

Amore è anche quello che tanti hanno espresso “Quando avete pulito le case cantando Romagna Mia, quando avete avuto coraggio aiutandovi tra di voi, tra di noi”.

Laura saluta, poi, tutti i suoi concittadini di Solarolo, dove ha sede ancora il suo fanclub ufficiale – edificio che non è stato risparmiato dall’alluvione -, dove risiedono ancora i suoi genitori e dove anche lei torna appena può.

La musica, anche stavolta è in prima fila. Ma non basta, sottolinea l’artista. Dopo aver ripulito le strade, per la popolazione arriva la sfida più grande: quella di rientrare in casa. E non tutti possono farlo.

“Voglio salutare tutti i miei compaesani che sono stati molto colpiti. La musica è in prima fila, la musica è sempre la prima a rispondere ma non basta. Adesso comincia la cosa difficile, adesso comincia una parte molto dura nella quale bisogna rientrare nelle nostre case e non tutti possono farlo”, dice Laura Pausini.

Poi condivide un grande insegnamento che la sua terra le ha lasciato. La Romagna le ha fatto conoscere il coraggio e l’ha spinta a credere nei suoi sogni, a rincorrerli per viverli in tutto il mondo. “Voglio essere con voi perché sono di voi e questo coraggio che mi avete dato di girare mondo ce l’ho perché sono romagnola perché bisogna farsi il culo, quando hai una possibilità te la devi andare a prendere. Questo me lo ha insegnato la mia terra”.

Doverosi i ringraziamenti alla Protezione Civile, in prima linea al fianco dei romagnoli.