Italia Loves Romagna su Rai1 il 24 giugno, con tanti artisti radunati sullo stesso palco per fornire il proprio supporto alle popolazioni colpite dalla tragica alluvione delle scorse settimane. Un grande evento benefico, a sostegno di coloro che hanno perso tutto con la recente alluvione.

Non poteva mancare Laura Pausini, cantante originaria di Solarolo e da sempre in prima linea per la sua terra. Proprio lei inoltre ha condiviso via social le immagini di mamma e papà impegnati ad aiutare i volontari e a liberare le strade da acqua e detriti. Tra le abitazioni colpite fortemente dall’alluvione, anche la sede del Fanclub ufficiale di Laura Pausini che non poteva che rispondere “presente” chiamata a dare il suo supporto anche sul palco.

Così, Laura ci sarà. E con lei tanti artisti, romagnoli e non, giovani e meno giovani, che con la loro musica contribuiranno a raccogliere fondi. Non solo la vendita dei biglietti: è attivo anche il numero solidale 45538 per raccogliere donazioni spontanee da parte del pubblico da casa. Il numero è attivo dal 22 giugno al 5 luglio.

“Il concerto di sabato prossimo è una prova della straordinaria solidarietà verso le popolazioni colpite dall’alluvione che ha interessato un’area che comprende tutti gli Appennini dalla provincia di Reggio Emilia a quella di Rimini, colpiti da più di mille frane, e oltre a 750 strade interrotte parzialmente o totalmente. Con una prima stima dei danni causati che arriva a 8,8 miliardi di euro“, sono le parole di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna.

“ITALIA LOVES ROMAGNA contribuirà in maniera importante sia alla ricostruzione, sia a tenere i riflettori accesi su comunità e persone che chiedono di poter ripartire. Nello specifico i fondi raccolti grazie al concerto – ha proseguito Bonaccini – verranno destinati a progetti dedicati alla cultura: scuole, biblioteche, scuole di musica nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. Undici anni fa il sisma fu una tragedia immane ma l’Emilia si è rialzata, e proprio Campovolo fu teatro di un immenso moto solidale, con una partecipazione senza precedenti. Non ho dubbi che anche stavolta in tanti vorranno essere accanto alla Romagna: insieme abbiamo ricostruito l’Emilia, lo stesso faremo in Romagna”, prosegue.

Scaletta e ospiti Italia Loves Romagna su Rai1 il 24 giugno

Dalla RCF ARENA di REGGIO EMILIA (Campovolo) sarà trasmesso in diretta sul primo canale Rai il concerto Italia Loves Romagna con tanti artisti pronti a darsi il cambio sul palco accompagnati dal vivo da una super band di 10 elementi e dall’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dalla Romagna e dall’Emilia.

La direzione musicale dell’evento è affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco. Si esibiranno sul palco Blanco e Andrea Bocelli, Elisa ed Elodie, Emma, Giorgia e Madame.

Non poteva mancare Ligabue. Ci saranno poi Irama e Rkomi, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Max Pezzali, oltre alla già citata Laura Pausini. Presenti Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Ospiti speciali della serata: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani.

Ospiti (in ordine alfabetico):

Blanco

Andrea Bocelli

Elisa

Elodie

Emma

Giorgia

Irama&Rkomi

Luciano Ligabue

Madame

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Negramaro

Laura Pausini

Max Pezzali

Salmo

Tananai

Zucchero

Biglietti per Italia Loves Romagna

I biglietti per Italia Loves Romagna sono ancora in vendita su TicketOne, Ticketmaster, Vivaticket e TicketSms. Di seguito informazioni sulle zone disponibili e sui prezzi dei biglietti.

RED ZONE – Posto a sedere non numerato: 70 euro

ORANGE ZONE – Posto a sedere non numerato: 65 euro

YELLOW ZONE – Posto a sedere non numerato: 65 euro

BLUE ZONE – Posto unico: 49 euro

GREEN ZONE – Posto unico: 49 euro