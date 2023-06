A più di una settimana dal primo lancio di iOS 17, si continua a parlare dell’aggiornamento del sistema operativo Apple uscito in beta. I più e meno esperti continuano a sperimentare la prima release dell’update e le sorprese non mancano. In queste ore, un informatore noto al pubblico come Soren Iverson afferma di aver scovato una funzione per la quale il nuovo OS bloccherebbe la registrazione dei video durante i concerti, almeno dopo un certo numero di minuti.

Il tweet a fine articolo è abbastanza eloquente e mostra appunto una presunta schermata di iOS 17 che bloccherebbe la registrazione video ad un evento, dopo 32 minuti di ripresa. L’alert di sistema inviterebbe dunque l’utente di turno a godersi il momento live direttamente attraverso i suoi occhi, senza il tramite di una fotocamera.

Prima di dare per scontato che la funzione arrivi davvero con l’aggiornamento iOS 17, c’è da dire che l’informatore Iverson è stato anche promotore di anticipazioni fake in passato. In particolar modo, questa però potrebbe essere una rivelazione veritiera. Il sito GizChina, ad esempio, fa notare come già nel lontano 2016 Apple avesse depositato un brevetto che avrebbe reso possibile il blocco delle riprese in determinati contesti o dopo un certo periodo di tempo. Quanto accennato oggi, insomma, potrebbe trovare spazio davvero nella release conclusiva dell’aggiornamento software dell’azienda di Cupertino. Forse a molti questa opzione neanche dispiacerà visto che, in troppe occasioni, avremmo bisogno di qualcuno che ci ricordi come un momento va più che altro vissuto e non solo rivisto attraverso uno schermo. Dall’altra parte invece, i patiti delle riprese potrebbero invece non essere d’accordo con la scelta di Apple e protestare contro la piena libertà di riprendere il loro evento preferito. Seguiremo senz’altro gli eventuali sviluppi della vicenda.

