In questo giovedì 15 giugno si registrano alcuni problemi Iliad. Non si tratta di un vero e proprio down con protagonista l’operatore: semmai, siamo al cospetto di malfunzionamenti specifici, relativi soprattutto il servizio di connessione di rete mobile. Di seguito, è riportata la situazione cristallizzata alle 11:30 circa di questa mattina, fatte salve eventuali evoluzioni dei problemi nei minuti e nelle ore successive.

Il sito Downdetector, come sempre, ci fornisce dei dati certi in relazione al disservizio in atto. Subito dopo le ore 10 odierne, i problemi Iliad hanno fatto la loro comparsa con un primo incremento di segnalazioni di utenti interessati dagli errori. Questi ultimi, come pure già accennato, si sono manifestati come segue: in molti hanno cominciato a lamentare rallentamenti del servizio di connessione di rete dal loro smartphone con SIM Iliad appunto. Qualche segnalazione ha riguardato anche il servizio di navigazione da rete fissa di casa. L’area geografica colpita maggiormente dai rallentamenti e dagli errori non è poi così definita ma sembrerebbero essere gli utenti presenti nelle regioni del sud Italia quelli coinvolti in misura maggiore dalla situazione attuale.

Per il momento, l’operatore non ha fornito alcun feedback sui rallentamenti odierni e la cosa lascia sperare che il disservizio possa facilmente rientrare. Per tutti coloro che hanno problemi di rete proprio in questa mattinata potrebbe essere molto utile contattare l’assistenza del vettore al suo numero customer care per i clienti 177. Allo stesso tempo, per chi preferisce altre metodologia di supporto, si segnala che la pagina Facebook Iliad e anche il profilo Twitter ufficiale dell’operatore sono pronti a rispondere ai dubbi e alle richieste degli utenti ogni giorno, con un messaggio diretto.

La situazione relativa ai problemi Iliad odierni è in continuo divenire. Non mancheranno ulteriori aggiornamenti a questo primo approfondimento, non appena disponibili.

