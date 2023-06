E’ arrivata la semifinale de L’Isola dei Famosi. Stasera, venerdì 16 giugno, andrà in onda la nona nonché penultima puntata di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

Come anticipato ieri, L’Isola dei Famosi recupera la semifinale che doveva essere trasmessa lunedì. La puntata prevista inizialmente per il 12 giugno è infatti saltata a seguito della notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il cambio di programmazione ha quindi sconvolto il palinsesto di Mediaset facendo sospendere diversi programmi (tra cui le soap).

La serie turca La Ragazza e L’Ufficiale è stata anticipata al giovedì solo per questa settimana, per permettere a L’Isola dei Famosi di andare in onda con l’attesa semifinale.

Secondo le anticipazioni, stasera assisteremo a tre eliminazioni. A un passo dal gran finale, tre concorrenti dovranno lasciare l’Honduras, abbandonando così il loro sogno di vittoria. I naufraghi saranno messi a dura prova; dovranno affrontare ostacoli difficili e saranno messi di fronte a delle scelte importanti.

Un ruolo cruciale lo avrà Pamela, la prima finalista de L’Isola. La Camassa dovrà prendere una decisione importante dalla quale dipende il suo destino nel reality show di Canale 5.

Marco Mazzoli, inoltre, sarà il protagonista di una divertente sorpresa, organizzata con la complicità di Paolo Noise dallo studio e Fabio Alisei dalle spiagge dell’Honduras.

Non mancherà ovviamente il verdetto del televoto. Chi tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato sarà eliminato? Stasera conosceremo l’esito. Per votare vi ricordiamo che potete farlo tramite App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

La semifinale de L’Isola dei Famosi vi aspetta stasera 16 giugno su Canale 5. In studio, Ilary Blasi insieme ai due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che commenteranno insieme le avventure dei naufraghi.

