La seconda puntata de La Ragazza e L’Ufficiale andrà in onda stasera 15 giugno, anziché il 16. La serie turca anticipa il suo consueto appuntamento del venerdì al giovedì. Domani sera infatti ci sarà L’Isola dei Famosi che recupererà la puntata persa lunedì a causa dei cambi di programmazione dovuti alla morte di Silvio Berlusconi.

La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

Stasera vedremo quindi la seconda puntata de La Ragazza e L’Ufficiale in cui l’amore tra Sura e Seyit verrà messo a dura prova. Anche questa settimana, la classica puntata sarà divisa in tre episodi.

Nel primo, il numero 1×04:

Sura e Kurt Seyit si giurano amore eterno prima che l’uomo parta per il fronte. I due, alla stazione, vorrebbero fermare quegli istanti per sempre, ma Kurt sa bene che deve compiere il suo dovere, e chiede a Sura di attenderlo. Passano i mesi e Sura non ha piu’ sue notizie ed e’ molto preoccupata. Nel frattempo, la madre di Petro lascia intendere a Katherina di essere interessato a Sura e che vorrebbe procedere a chiedere la sua mano. Le due donne capiscono, quindi, che a breve si dovrà compiere una scelta..