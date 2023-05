Stanno circolando in queste ore alcuni rumors in merito all’Isola dei famosi 2023 che chiude prima a causa degli ascolti non proprio in linea con le aspettative dell’azienda. Insomma, dopo aver parlato di potenziali svolte relative allo sviluppo del reality, come l’abbandono di Cecchi Paone secondo le indicazioni fornite nei giorni scorsi, ora tocca concentrarsi su altri aspetti che possono fare la differenza. Ci sono basi per ipotizzare che possa finire prima del previsto l’avventura dei naufraghi? Proviamo a fare il punto della situazione con quanto raccolto fino a questo momento.

Indiscrezioni social sull’Isola dei famosi che chiude prima: ad oggi nessuna conferma in merito

Cosa sappiamo allo stato attuale a proposito delle voci social sull’Isola dei famosi che chiude prima? Il punto fondamentale sul quale concentrarsi consiste nel fatto che non ci siano conferme da parte di Mediaset. Anche l’analisi su come siano andate le cose la scorsa settimana non aiuta chi sta pubblicando in queste ore dei post palesemente attiraclick, magari con l’intento di generare visualizzazioni per il proprio sito. Basti pensare al fatto che lunedì scorso sia stato registrato il 18% di share. Non un record, visto il leggero calo rispetto alla settimana precedente, ma neppure numeri così bassi da giustificare una presunta scelta così drastica.

Del resto, smentite in merito sono arrivate anche da altri siti, a testimonianza del fatto che ci siamo semplicemente imbattuti in post ingannevoli da parte delle solite pagine pronte ad inventare notizie sui temi caldi del momento. Staremo a vedere quale sarà il dato riscontrato con la puntata in onda questa sera, ma al netto dei commenti degli utenti che da sempre stimano poco reality come quello in onda su Canale 5, ad oggi appare decisamente improbabile lo scenario che porta alla chiusura anticipata della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Insomma, meglio non prestare attenzione ai rumors secondo cui l’Isola dei famosi 2023 chiude prima.

