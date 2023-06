Nel 2023 è uscito vincitore da L’Isola Dei Famosi e negli anni lo abbiamo sempre sentito a Lo Zoo Di 105, il format radiofonico di cui è anche l’autore. Ma chi è Marco Mazzoli?

Chi è Marco Mazzoli

Marco Mazzoli è un conduttore radiofonico nato a Milano il 20 ottobre 1972. Ha trascorso parte della sua infanzia a Los Angeles per via del lavoro del padre, che era direttore artistico per Walt Disney.

Nel 1987 ha iniziato la sua carriera radiofonica maturando esperienze con alcune emittenti locali lombarde. Negli anni Novanta ha lavorato per Radio Capital, RTL 102.5 e Radio 105, per la quale si è trasferito a New York e ha ideato il celebre programma Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 è uno dei programmi radiofonici più ascoltati e apprezzati in Italia, caratterizzato da sketch comici, parodie e satira.

Oltre alla radio, Marco Mazzoli si è cimentato anche nella musica, pubblicando alcuni singoli con artisti internazionali come Flo Rida con il quale ha pubblicato Light Up My Life e nella televisione, partecipando a programmi come Striscia la Notizia e, appunto, L’Isola dei Famosi 2023. Al cinema ha nterpretato il film autobiografico On Air – Storia di un Successo, The Tracker e Ritorno Al Presente. Dal 2010 è sposato con Stefania Pittalunga.

I problemi con Rossella Brescia

Marco Mazzoli è noto per il suo stile irriverente, provocatorio e trasgressivo, che gli ha procurato sia critiche che consensi. Ciò gli ha comportato qualche controversia, come quando nel 2012 dedicò un’intera puntata dello Zoo a Rossella Brescia e usò la frase: “Ha inventato un modo nuovo per arrivare in televisione senza fare la gavetta”, riferendosi alla relazione dell’attrice con Roberto Cenci, regista di Buona Domenica.

Rossella Brescia lo aveva dunque querelato per diffamazione e Mazzoli, insieme al co-conduttore Gilberto Penza, fu condannato al risarcimento.