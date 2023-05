Alessandro Cecchi Paone lascia l’Isola dei Famosi e va ad incrementare il numero di abbandoni e di addii di questo nuovo inizio di edizione del reality. Secondo quanto si evince da quanto annunciato sui profili social della trasmissione sembra proprio che il conduttore abbia lasciato l’isola per seguire il suo fidanzato, con il quale era in coppia anche in gioco. Ecco l’annuncio ufficiale:

Già poco prima della puntata di lunedì, Simone Antolini era stato colto da un malore dovuto a un calo di pressione che l’aveva costretto in infermeria ma a quanto pare l’allarme non è rientrato visto che a distanza di alcuni giorni, è arrivata la notizia del ritiro. I medici del programma hanno ritenuto che le condizioni fisiche del naufrago non fossero idonee per continuare a restare in gioco così Alessandro Cecchi Paone ha deciso di ritornare in Italia con lui.

Al momento non sappiamo ancora come andrà a finire per il loro posto nel programma perché se è vero che la coppia avrà modo di prendere posto in studio, qualcuno dovrebbe partire per l’Honduras. Prima dei due di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, infatti, hanno abbandonato il reality per infortunio anche Claudia Motta e Marco Predolin.

Alessandro Cecchi Paone ha lasciato l’Isola dei Famosi per seguire Simone Antolini proprio come aveva già annunciato lunedì scorso quando lui si era sentito male e la produzione li aveva separati.