L’Isola dei Famosi non va in onda stasera. Il 12 giugno salta la puntata con il reality show condotto da Ilary Blasi perché Mediaset ha deciso di cambia la sua programmazione sulle sue reti per dare l’addio a Silvio Berlusconi.

La morte del leader di Forza Italia, avvenuto nella mattinata odierna, ha scombussolato un po’ il palinsesto di tutte le reti italiane, in particolare di quelle del gruppo Mediaset. Così L’Isola dei Famosi non va in onda e la stessa sorte tocca alla striscia quotidiana dedicata al reality, trasmessa nel pomeriggio su Canale5.

La programmazione dovrebbe riprendere, salvo imprevisti, la prossima settimana. Al momento non sappiamo se la puntata prevista stasera verrà recuperata nelle prossime serate.

Al posto de L’Isola dei Famosi, c’è lo Speciale Tg5, iniziato su Canale5 già dalle 10:40. Tramite comunicato stampa, pubblicato sul profilo social di Qui Mediaset, il programma proseguirà poi fino alle ore 18:25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24. Lo speciale del Tg5 ripercorrerà la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, e sarà visibile in simulcast anche su Rete4 e su Tgcom24. Senza interruzioni pubblicitarie.

Restano invariate le normali edizioni del Tg Mediaset, nella fascia pre pomeridiana e nel serale, durante la giornata odierna.

Silvio Berlusconi è stato un politico e imprenditore italiano, eletto quattro volte Presidente del Consiglio. Nato il 29 settembre 1936 a Milano, si è spento all’età di 86 anni all’Ospedale San Raffaele, dove era ricoverato per una serie di controlli legati alla sua patologia, leucemia mielomonocitica cronica.

Il primo ricovero era avvenuto il 5 aprile scorso. Berlusconi vi è rimasto 45 giorni, di cui 12 in terapia intensiva. In seguito era tornato a casa. Il 9 giugno è stato nuovamente ricoverato, ma le sue condizioni si erano aggravate.

