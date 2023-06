A che punto siamo con i problemi Libero Mail? Verrebbe da dire ad un punto morto visto che ancora oggi 16 giugno tantissimi italiani non riescono ad utilizzare la loro casella di posta elettronica. Come raccontato anche in precedenti approfondimenti, per i giorni 14 e 15 giugno era stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria che, almeno stando alle dichiarazioni del provider Italiaonline, era andato a buon fine. Peccato che, nelle ultime ore, si siano manifestati nuovi malfunzionamenti, all’apparenza ancora più gravi.

Dopo un primo e parziale ripristino del servizio di posta elettronica, i nuovi problemi Libero Mail sono imputabili ad una rinnovata instabilità dell’infrastruttura e-mail. La stessa Italiaonline ha chiarito (nelle ultime ore) di essere stata costretta a sospendere temporaneamente il servizio. La buona notizia è che i tecnici sono al lavoro per rendere di nuovo attive tutte le funzionalità della posta elettronica ma l’aspetto negativo è che purtroppo non è stata fornita alcuna tempistica di riferimento per tornare ad inviare mail o consultare tutti i propri messaggi. Ogni eventuale novità in merito al down sarà comunicata sui canali ufficiali, dunque l’unica prospettiva attuale è quella dell’attesa paziente.

I problemi Libero Mail degli ultimi giorni impattano maggiormente su coloro che utilizzano la casella di posta per lavoro. In particolare per loro ma poi anche per tutti gli altri clienti, sono attivi i canali di assistenza del servizio. Per avere informazioni e chiarimenti sulla vicenda, si potrà fare riferimento al numero 02-83 90 55 21 attivo dalle 8:00 alle 22:00 ogni giorno. Pure è valida un’altra modalità di supporto online che passa attraverso la sezione ufficiale di Libero Aiuto raggiungibile all’indirizzo https://aiuto.libero.it. Ad ogni modo, la speranza è che il ripristino della normalità si concretizzi nel corso della giornata appena iniziata, senza più ulteriori strascichi di errori e bug di sistema.

