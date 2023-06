Qualche ora di illusione, poi da questa mattina non funziona Libero Mail insieme a Virgilio. Questo il verdetto al quale sono giunto questa mattina, tra le altre cose dopo alcuni test personali, a testimonianza del fatto che la situazione potrebbe rivelarsi più seria di quanto ci si potesse aspettare. Rispetto al primo approfondimento pubblicato ieri, infatti, ci sarebbero altre cose da dire, a partire dal messaggio che possiamo leggere stamane provando ad accedere alla casella di posta elettronica. Effettivamente, questo dettaglio unito ai feedback di coloro che affermano di aver parlato con l’assistenza nelle ultime ore, ci consegna un quadro a dir poco strano.

Da questa mattina nuovamente non funziona Libero Mail insieme a Virgilio: problemi sparsi

Andiamo per gradi, perché se da un lato non funziona Libero Mail insieme al servizio di posta elettronica fornito da Virgilio, al contempo il messaggio odierno per i clienti è molto chiaro: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Libero“. Chiarezza, sì, ma anche punti che non tornano, visto che gli interventi di manutenzione di solito durano pochi minuti o al massimo poche ore. Qui, invece, abbiamo impennate intermittenti di segnalazioni su Down Detector da circa 36 ore.

Dando uno sguardo ai social, come accennato, ci si imbatte anche in riscontri da parte di coloro che hanno avuto modo di ascoltare l’assistenza nel corso delle ultime ore. Stando a quanto riportato, i tecnici sarebbero a conoscenza del problema tecnico, ma allo stato attualenon sanno fornire tempistiche utili per compredere quando questo problema sarà risolto. Insomma, due elementi che cozzano, quantomeno sull’origine del disservizio. Effettivamente, dopo il ripristino di ieri sera e la nuova interruzione, si fa fatica a parlare di “manutenzione”.

Anche a voi non funziona Libero Mail e Virgilio questa mattina?