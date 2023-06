Stiamo vivendo ore calde e delicate con Libero Mail e Virgilio, soprattutto per quanto concerne il discorso del recupero delle vecchie email che in teoria sono state ricevute dal pubblico dal 14 giugno fino a ieri. Già, “in teoria”, perché arrivati a questo punto occorre distinguere cosa funziona e cosa ancora non va dopo il nostro ultimo bollettino a tema. Disponendo di un vecchio account, effettivamente posso riportare la mia esperienza per fare il punto della situazione, sperando ovviamente che la situazione possa ulteriormente migliorare nel corso delle prossime ore qui in Italia.

Delicato il tema del recupero delle email con Libero Mail e Virgilio oggi: cosa funziona e quali elementi sono in dubbio

Allo stato attuale, quali sono le poche certezze che abbiamo sul tanto richiesto recupero delle email con Libero Mail e Virgilio? Stando ad alcuni test che ho avuto modo di effettuare in queste ore, effettivamente posso confermare un primissimo elemento positivo. Il login funziona e già da ieri pomeriggio tutti dovrebbero essere in grado di accedere alla propria casella di posta elettronica. Di tanto in tanto potrebbe apparire una pagina con messaggio di errore, a causa della quale la versione web vi costringerà a caricare nuovamente il tutto, ma in linea di massima possiamo fare quantomeno un passo in avanti rispetto a 48 ore fa.

Se invece vi state chiedendo “cosa non va”, allora è inevitabile rifarsi al recupero delle vecchie email di Libero e Virgilio. Nello specifico, in questi giorni ho effettuato diversi test provando ad inviare messaggi alla casella di Libero. Ebbene, stanno iniziando ad arrivare solo quelle spedite a partire da ieri 18 giugno. La sensazione, molto forte, è che allo stato attuale ci sia un buco compreso tra il 14 ed il 17 di questo mese, con la prospettiva di non toccare mai con mano le email che in teoria i mittenti ci hanno spedito in quell’arco temporale.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità in giornata, ma al momento il quadro sul recupero email con Libero Mail e Virgilio appare chiaro, tra cosa funziona e cosa non va.