Non funziona Libero Mail, insieme al servizio di posta elettronica da anni fornito da Virgilio. Questo il verdetto poco piacevole che ha aperto la giornata per tanti utenti desiderosi di connettersi alla propria casella. A dirla tutta, la situazione appare assai diversa rispetto a quella che abbiamo preso in esame circa un paio di settimane fa sul nostro magazine, visto che in quel contesto i problemi si sono rivelati intermittenti. Inoltre, a fine maggio il disservizio venne affrontato e gestito nell’arco di pochi minuti dai tecnici, che si misero immediatamente alle spalle le segnalazioni del pubblico.

Oggi non funziona Libero Mail insieme a Virgilio: possibile manutenzione e problemi sparsi

Come stanno le cose? Le segnalazioni di Down Detector non mentono e ci dicono che oggi ancora non funziona Libero Mail, fermo restando che il medesimo discorso si può fare per Virgilio. Ieri sera problemi sporadici sono già venuti a galla, anche se il messaggio fornito dall’assistenza, che io stesso ho potuto visionare in presa diretta, parlava di una manutenzione. Certo, a distanza di qualche ora ci sono dei dubbi, se non altro perché interventi di quel tipo di solito durano poco e restano circoscritti ad un arco temporale notturno.

Tuttavia, bisogna avere fiducia e pazienza, in quanto tutto potrebbe rientrare a stretto giro. Vi ricordo che il login dovrebbe andare a buon fine senza particolari grattacapi, mentre qualche problema in più si potrebbe verificare con l’invio e la ricezione di nuovi messaggi di posta elettronica nel corso delle prossime ore.

Staremo a vedere in quale direzione andranno le segnalazioni sui problemi in corso, visto che ancora non funziona Libero Mail e Virgilio, ma al momento si ha la forte sensazione che tutto possa rientrare nel corso della mattinata. A voi come stanno andando le cose?

Continua a leggere su optimagazine.com