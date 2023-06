In tanti si stanno chiedendo cosa aspettarsi con Libero Mail che non funziona insieme a Virgilio. Una situazione che si trascina ormai da quattro giorni, sfiorando a conti fatti il record di un precedente disservizio, con cui siamo arrivati a poco più di 100 ore di down. Il punto è che in questo frangente si fa molta fatica a vedere la luce, in quanto mancano comunicazioni ufficiali da parte dello staff da giovedì, senza contare il fatto che ritrovarsi in pieno fine settimana senza riscontri non faccia ben sperare tutti coloro che da giorni non possono accedere alla propria casella di posta elettronica.

Tutto il fine settimana con Libero Mail che non funziona insieme a Virgilio: quando tornano disponibili

L’unico elemento sul quale possiamo focalizzarci al momento riguarda le testimonianze di coloro che, a fatica, sono riusciti a mettersi in contatto con l’assistenza. Dopo avervi fornito qualche informazione in merito, provando a dare dritte con altro articolo a chi vorrebbe sentire il feedback di un operatore, bisogna riportare quanto raccolto dal pubblico. A quanto pare, infatti, in queste ore il vero obiettivo aziendale sarebbe quello di ripristinare Libero Mail e la posta elettronica di Virgilio entro lunedì mattina.

Insomma, difficilmente andremo incontro a novità positive durante questo fine settimana. Senza contare il fatto che al 99% le email ricevute in questi giorni di down andranno perdute. Esattamente come avvenuto in occasione dell’ultimo disservizio riscontrato con questi brand. Allo stato attuale, non è lecito sapere se si tratti di un attacco hacker o di un errore interno. In ogni caso, una volta tornato disponibile il servizio, consiglio a tutti di procedere con un cambio di password.

Insomma, oggi ancora non funziona Libero Mail e la posta di Virgilio. Che ne pensate di un down che si trascina ormai da quattro giorni?

